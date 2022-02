Duathlon : Optimistischer Blick auf den X-Duathlon

Die X-Duathlon-Organisatoren von Tri Post Trier sind optmistisch, dass es am 6. März wieder spannende Duelle wie bei der letzten in Trier ausgetragenen Crossduathlon-DM vor drei Jahren zwischen Christian Hoffmann und Christoph Bergmann (von links) geben wird. Foto: Holger Teusch

Trier Tri Post Trier ist optimistisch, was die Ausrichtung des Crossduathlons am 6. März angeht. Die Anmeldefrist läuft am 20. Februar aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Der BMW Cloppenburg X-Duathlon in Trier war (am 8. März 2020) der letzte Ausdauersport-Wettkampf in der Region vor Lockdowns und Corona-Einschränkungen. Wenn am 6. März die 14. Auflage im Trierer Weißhauswald über die Bühne geht, könnte es die Rückkehr von Veranstaltungen dieser Art werden. Zwei Jahre lang sind die meisten Rennen, ob Duathlon, Triathlon oder Laufen ausgefallen. Nur wenige wurden unter Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. „Wir sind guter Dinge, dass wir den X-Duathlon durchführen werden können“, zeigt sich Nicole Böhme-Laglasse vom Tri-Post-Trier-Organisationsteam für den Crossduathlon zuversichtlich, dass es am 6. März im Trierer Waldstadion wieder der Startschuss fällt. Mittlerweile sind es alle Beteiligten gewohnt, dass die detaillierten Durchführungsregeln erst kurzfristig bekannt sind.

Ebenso optimistisch wie die Veranstalter sind auch mehr als 230 Sportler, die sich bereits für den Kombinationswettkampf aus Laufen und Mountainbike fahren angemeldet haben. Die Jüngsten kaum sechs Jahre alt. Die Ältesten bald 75. Wie schon vor der Pandemie soll es beim Trierer X-Duathlon ein Angebot für alle Alters- und Leistungsklassen geben - vom Bambinirennen (200 Meter Laufen, ein Kilometer Rad fahren, 200 Meter Laufen) bis zum sogenannten Cross der Asse, in dessen Rahmen zum dritten Mal nach 2017 und 2019 auch die Deutschen Meister ermittelt werden.

Info 14. BMW Cloppenburg X-Duathlon Trier am 6. März Anmeldung nur bis 20. Februar im Internet: www.x-duathlon.de (keine Nachmeldungen!) Wettbewerbe und Zeitplan: 9.10 Uhr Schüler D (Jahrgänge 2015/16, 200 m - 1000 m - 200 m) 9.30 Uhr Schüler C (2013/14, 200 m - 1000 m - 400 m) 9.50 Uhr Schüler B (2011/12, 1 km - 4 km - 500 m) 10.20 Uhr Schüler A/Jugend B (2007-10, 1500 m - 6 km - 1 km) 11.15 Uhr Volksduathlon mit Staffel und Jugend A (Jahrgänge 2006 und älter) (2,5 km - 11,6 km - 2,5 km) 13.30 Uhr Cross der Asse mit Deutscher und Rheinland-Pfalz-Meisterschaft (Jahrgänge 2004 und älter, 5 km - 23,2 km - 2,5 km)

Die DM ist dabei der Motor. Die meisten Meldungen (79) gingen bis Anfang Februar für die nationalen Titelkämpfe ein. Weitere 28 „Asse“ wollen die Königsdistanz von fünf Kilometer Crosslauf, 23 Kilometer MTB und dem abschließenden 2,5-Kilometer-Lauf außerhalb der DM-Wertung in Angriff nehmen wollen. In der Ausschreibung sind Teilnehmerlimits von 250 Starter für den Cross der Asse und 160 für den Volksduathlon (mit Staffel aus einem Läufer und einem Radfahrer) aufgeführt. Mit der Vorgabe, dass die Starterzahl je nach Pandemielage ausgeweitet, aber auch reduziert werden kann.

Besonders beim Nachwuchs sind noch viele freie Startplätze vorhanden. Böhme-Laglasse macht darauf aufmerksam, dass als vielleicht gravierendsten Corona-Einschränkung nach dem Online-Meldeschluss am 20. Februar keinerlei Meldungen mehr möglich sein. Spontanstarts gibt es deshalb 2022 (noch) nicht wieder.

Lokalmatador Jens Roth von Tri Post Trier kämpft auch am 6. März beim BMW Cloppenburg X-Duathlon Trier wieder um den DM-Titel im Crossduathlon. Foto: Holger Teusch