Benefizlauf : Ormonter Pfingstlauf mit „Lauf der Integration“

Ormont Seit mehr als drei Jahrzehnten setzt sich der FC Ormont mit seinem Volkslauf am Pfingstmontag (6. Juni) für Menschen mit Behinderung ein. Ein Teil des Erlöses kommt seit je her der Lebenshilfe Prüm zugute.

(teu) Ein bisschen so etwas wie der Urvater der Volksläufe, die Menschen mit Beeinträchtigungen integrieren, ist der Ormonter Volkslauf. Der FC Ormont (FCO) spendet seit der Premiere der Veranstaltung 1990 nicht nur ein Teil des Erlöses zugunsten der Lebenshilfe Prüm, Sportler mit Handicap gehören seit je her selbstverständlich dazu. Am Pfingstmontag (6. Juni, voraussichtlich ab 14.30 Uhr) ist mit der 31. Auflage der Wiederbeginn geplant.