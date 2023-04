Osterlauf in Grevenmacher Bestzeit im Windschatten des Olympia-Läufers

In Abwesenheit von Vorjahresgewinnerin Yvonne Engel (LT Schweich), die sich zurzeit in der Marathon-Vorbereitung befindet, setzte sich bei den Frauen Anny Wolter durch. Die luxemburgische 5000-Meter-Meisterin blieb in 37:45 Minuten als einzige Läuferin unter der 40-Minuten-Schallmauer. Hinter Anne-Claire Decker (ebenfalls Luxemburg/40:55) schaffte es mit Miriam Engel von der TG Konz (43:12) auch eine Sportlerin aus dem Leichtathletikbezirk Trier aufs Podium.