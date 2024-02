Eifelläufer Peter de Winkel Einer Disco-Liebe verdankt die Eifel viele Läufe

Was würde in der Eifel laufen, wenn es in Echternacherbrück in den 1970er-Jahren keine Disco gegeben hätte? Wahrscheinlich nicht so viel, wie man es kennt. Möglich, dass es weder Eifelmarathon noch Bitburger Stadtlauf oder Rotweinlauf gäbe. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würden die Eifelläufe nicht seit mehr als drei Jahrzehnten begeiestern.