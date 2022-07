Leichtathletik : 86 Jahre und kein bisschen langsam

Dillingen Peter Schröder von der LG Bernkastel-Wittlich war der älteste Sprinter bei den Südwestdeutschen Senioren-Meisterschaften. 50 Titel brachten die 30- bis 86-Jährigen aus der Region nach Hause.

(teu) Nach zwei Jahren Corona-Pause ist der älteste Leichtathlet der Region Trier wieder auf der Laufbahn zurück: Der 86 Jahre alte Peter Schröder aus Maring-Noviand (Kreis Bernkastel-Wittlich) war am vergangenen Samstag der älteste Sprinter bei den Südwestdeutschen Senioren-Meisterschaften im saarländischen Dillingen. Für einen Titel der Länder Rheinland-Pfalz- und Saarland reichte es für den fitten Senior, der erst durch seinen Sohn vom Fußball zur Leichtathletik beim PSV Wengerohr und in der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Bernkastel-Wittlich (BW) kam, diesmal nicht. 100 Meter in 20,52 Sekunden und 200 Meter in 48,07 Sekunden lief Schröder. Die Konkurrenz war ein bisschen schneller und jünger. Außer dem sportlichen Erfolg war vor allem das Treffen mit (mehr oder weniger alten) Sportfreunden wichtig.