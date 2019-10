Leichtathletik : Pia von Keutz läuft schneller Marathon als alle Männer der Region

Foto: Holger Teusch Die Triererin Pia von Keutz (hier bei ihrem Sieg beim Bitburger Stadtlauf 2019) siegte bei ihrem Marathon-Debüt in Lübeck mit einer Zeit deutlich unter drei Stunden.

Lübeck/Köln Die beste Zeit eines Läufers aus der Region Trier kam am Rekord-Marathon-Wochenende (mit dem ersten Lauf unter zwei Stunden von Eliud Kipchoge und dem Weltrekord von 2:14:04 Stunden der Kenianerin Brigid Kosgei in Chicago) erzielte die Triererin Pia von Keutz als Gewinnerin des Marathons in Lübeck.

Zwei Tage vor ihrem 27. Geburtstag lief die Triererin in Lübeck bei ihrem Debüt über 42,195 Kilometer 2:57:12 Stunden. Damit blieb von Keutz, die vor Aufnahme ihres Sportstudiums in Köln für die TG Konz startete (dann LT DSHS Köln), nicht nur unter der Drei-Stunden-Schallmauer, sondern stellte bei der zwölften Auflage des Lübecker Marathonlaufs auch einen neuen Streckenrekord auf.

Zeitgleich war in Köln Markus Wolff vom Lauftreff Schweich in 2:57:43 Stunden einige Sekunden langsamer. Der 35-Jährige, der Ende April in Hamburg bereits mit 2:35:19 Stunden geglänzt hatte, lief allerdings nur zum Training für den Valencia-Marathon im Dezember durch die Domstadt.

Ergebnisse Köln-Marathon:

Frauen, 21,1 km: 1. Katja Fischer (LAV Stadtwerke Tübingen) 1:15:18 Stunden, 2. Sabrina Mockenhaupt-Gregor (LT Haspa Marathon Hamburg/W 35) 1:19:06, 3. Veronica Clio Hähnle-Pohl (TSG Heilbronn) 1:19:44, 29. Nicole Blameuser (Team Blameuser) 1:31:26, 66. Marina Wierz (LT Schweich) 1:36:56, 103. Gina Breuer (TG Konz) 1:40:06, 229. Celina Gretz (LG Pronsfeld-Lünebach) 1:46:01. 42,195 km: 1. Deborah Schöneborn (LG Nord Berlin) 2:31:18 Stunden, 2. Maike Schön (LAZ Puma Rhein-Sieg) 2:48:33, 3. Stephanie Strate (SV Brackwede) 2:49:07.