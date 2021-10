Triathlon : Platz-Zwei-Abo für Jens Roth

Vouliagmeni Triathlet von Tri Post Trier schrammt in Griechenland knapp an seinem ersten Xterra-Sieg vorbei.

„Es scheint, als hätte ich ein Abo auf Platz zwei. Jetzt bin ich in fünf Wochen schon viermal Zweiter geworden“, sagt Jens Roth lachend. Beim Xterra-Crosstriathlon in Vouliagmeni nahe Athen musste sich der ehemalige Deutsche Meister von Tri Post Trier am vergangenen Samstag nur dem jungen Lokalmatadoren Panagiotis Bitados geschlagen geben. Roth kommt damit seinem ersten Sieg in der weltweiten Xterra-Rennserie wieder sehr nahe. 2016 war er bereits Zweiter beim Xterra Malta. Ein Jahr später belegte er in Griechenland als Dritter bereits schon einmal einen Podestplatz.