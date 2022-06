Leichtathletik : Polizisten beweisen Fitness und Teamgeist

Wittlich-Wengerohr In Wittlich-Wengerohr wurden die rheinland-pfälzischen Polizeimeister in der Leichtathletik ermittelt.

(teu) Solche Leistungen hat man auf dem Polizeisportplatz im Wittlicher Stadtteil Wengerohr schon lange nicht mehr gesehen. Bei den rheinland-pfälzischen Polizei-Landesmeisterschaften traten mit dem Zehnkampf-WM-Bronzemedaillengewinner von 2017 Kai Kazmirek und Kugelstoß-Ass Leon Schwöbel auch zwei Leichtathleten an, die ihren Sport durch die Förderung der Polizei auf Spitzenniveau betreiben können. Die Kugelstoßanlage war schon fast etwas zu klein, als Schwöbel die 7,26 Kilogramm schwere Kugel gleich im ersten Versuch 18,96 Meter weit geförderte. Zehnkämpfer Kazmirek kam mit 14,32 Metern fast auf einen halben Meter an seine persönliche Bestleistung heran, siegte aber mit 44,43 Metern im Diskuswurf.

Der Wittlicher Lokalmatador Johannes Flesch fand über 5000 Meter in Andreas Keil seinen Meister. Der 35-Jährige, der einige Jahre lang auch für die LG Vulkaneifel startete und 2018 unter anderem mit Samuel Fitwi und Yannik Duppich mit der Zehn-Kilometer-Straßenlauf- und Halbmarathon-Mannschaft Rheinland-Pfalz-Rekorde aufstellte, war erst im vergangenen November 29:40 Minuten über zehn Kilometer gelaufen. In Wengerohr siegte der junge Vater mit 15:32,69 Minuten. Flesch als amtierender Deutsche Polizeimeister mit der Marathon-Mannschaft wurde knapp eine Minute dahinter (16:30,23) Vizemeister.

Die Leistungen sind aber nur eine Seite der Medaille. Dr. Axel Henrichs, der stellvertretende Direktor der rheinland-pfälzischen Hochschule der Polizei, die einen Standort auch in Wengerohr hat, betont die Bedeutung des Sports zur Stärkung von Kollegialität und Teamarbeit: „Das sind auch Grundtugenden des Sport!“ Deshalb sei es gut, dass „mit ein, zwei Ausnahmen“ (Kazmirek und Schwöbel) nicht nur Weltmeister an den Polizeimeisterschaften teilnehmen. Und auch diese zeigten, was Teamgeist bedeutet. So durfte Janina Kleifges unter anderem zusammen mit Kazmirek den Sieg mit der 4 x 200-Meter-Mixed-Staffel feiern - vor vier Mannschaften von Studenten des Standorts Wengerohr.