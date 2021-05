Leichtathletik : Silvesterlauf-Glückfall Poschi wird 70

Ob Bambini oder Weltklasseläufer, Wolf-Dieter Poschmann, der heute seinen 70. Geburtstag feiert, ist als fachkundiger und humoriger Moderator des Trierer Silvesterlauf nicht mehr wegzudenken. Foto: Holger Teusch

Mainz/Trier Wolf-Dieter Poschmann feiert am 22. Mai seinen 70. Geburtstag. Seit 1992 moderiert er den Bitburger 0,0% Silvesterlauf in Trier.

Wolf-Dieter Poschmann ist kein Trierer und doch haben die Trierer ihn in sein Herz geschlossen, wie der gebürtige Kölner die älteste Stadt Deutschlands. Am 22. Mai feiert der ehemalige Sportchef des ZDF seinen 70. Geburtstag. Seit 30 Jahren ist er am Jahresende vom Silvesterlauf und auch als Moderator des ein oder anderen Lauf-Events nicht mehr wegzudenken.

Das hätte sich Norbert Ruschel, 2002 eines der Gründungsmitglieder des Silvesterlauf-Vereins und Vorstandsmitglied nicht träumen lassen, als er bei der zweiten Auflage 1991 Seite an Seite mit Poschmann im Lauf der Asse rannte. Der ehemalige bundesdeutsche Marathon-Vizemeister (Bestzeit: 2:19:29 Stunden) hatte damals seine Leistungssportkarriere ebenso beendet, wie Mittelstrecken-Ass Ruschel, der als einziger gebürtiger Trierer seit 1988 mit 2:24,10 Minuten den 1000-Meter-Stadionrekord im Moselstadion hält. „Wir sind Seite an Seite gelaufen“, erinnert sich der heute 55-Jährige. Aber am Ende hatte Langstreckler Poschmann das bessere Ende für sich. Er wurde 37. in 25:43 Minuten (für acht Kilometer). Ruschel lag zehn Sekunden dahinter.

Ein Jahr später stand Poschmann als Moderator vor statt hinter der Startlinie. „ Ich erinnere mich gut an 1992, als er mir am Rande der Crosslauf-WM in Boston zusagte, als Moderator einzusteigen“, erzählt Silvesterlauf-Begründer Berthold Mertes. Poschi sei ein Glücksfall für den Silvesterlauf. „Er hat die Marke Silvesterlauf Trier wesentlich geprägt. Mit seiner Stimme, seinem unverwechselbaren Humor, seiner außerordentlichen Fachkenntnis - und dem Herzblut, das er als ehemaliger Spitzenathlet in seine Reportagen einbringt.“

In Poschmann brannte auch nach der Beendigung seiner erfolgreiche Läufer-Karriere weiter die Leidenschaft für den Sport. Statt nach dem ersten Staatsexamen in Deutsch und Geschichte den Lehrerberuf zu ergreifen, ging er als Hospitant zum ZDF und betrieb in den 1980er Jahren nebenbei sogar ein Weinlokal in Köln. Die Welt des Sports beanspruchte aber bald Poschmanns ganze Energie. Er berichtete von acht Olympischen Sommer- und sechs Winterspielen, von jeweils sechs Fußball-Welt- und Europameisterschaften und zahlreichen weiteren Großereignissen. Von 1995 bis 2005 leitete Poschmann die ZDF-Hauptredaktion Sport und 17 Jahre lang, von 1994 bis 2011 moderierte er das Aktuelle Sportstudio.

Das verlegt Poschi am Silvesternachmittag quasi auf den Trierer Hauptmarkt. Obwohl in den absoluten Höhen des Sports unterwegs, hat er nie den Bezug zu den Hobbysportlern verloren. Das macht ihn an der Seite von Berthold Mertes als eingespielten Duo zum sympathischen Silvesterlauf-Moderator, findet Hans Tilly. „Poschi kann genauso gut mit den Bambini sprechen, wie mit den Assen“, sagt der Vorstands-Sprecher des Silvesterlauf-Vereins. Ein Star zum Anfassen: „Wir hatten schon viele Stars und Sternchen am Start von Haile Gebrselassie bis Konstanze Klosterhalfen - aber Poschi ist über all die Jahre als Konstante der wichtigste Botschafter“, glaubt Mertes.