Leichtathletik : Positive Überraschung nach Corona: Konzerin Sophia Junk zur WM

Nach einem bisher nicht zufriedenstellenden Saisonverlauf wurde Sophia Junk für die Leichtathletik-WM in Eugene nachnominiert und kann wieder lächeln. Foto: privat

Frankfurt/Konz Die 23-Jährige wurde aufgrund ihrer guten Vorjahresleistungen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene nachnominiert.

Von Holger Teusch

(teu) Während Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier in der vergangenen Woche bereits ihre ersten Trainingseinheiten im deutschen WM-Vorbereitungscamp im kalifornischen Santa Barbara absolvierte, musste bei Sophia Junk plötzlich alles ganz schnell gehen. Am Freitag gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) bekannt, dass sieben weitere Sportler für die Weltmeisterschaften in Eugene (15. bis 24. Juli) nachnominiert werden. Mit dabei: die aus Konz stammende Sprinterin Sophia Junk. Am Samstagmittag saß die 23-Jährige bereits im Flieger in die USA.

„Ich war sehr überrascht, da ich damit nicht mehr gerechnet hatte“, erzählte Junk kurz vor dem Abflug. Der bisherige Saisonverlauf war für die Rheinland-Pfalz-Rekordlerin über 200 Meter (22,87 Sekunden) zum Vergessen. Nach dem Trainingslager der besten deutschen Sprinterinnen (unter anderem mit 100-Meter-Vizeeuropameisterin Gina Lückenkemper) in Florida musste Junk ihren Saisonstart nach einer Corona-Infektion mehrmals verschieben. Richtig in Schwung kam sie danach erst einmal nicht. Junk sagte den DM-Start Ende Juni in Berlin ab, weil die Genesung von Corona noch nicht so fortgeschritten war, wie erhofft.

Die Nachnominierung habe ihr einen großen Motivationsschub gegeben. Die Berücksichtigung zeigt, dass sich Leistung lohnt. „Ich profitiere jetzt von meiner letzten sehr guten Saison und davon, dass ein paar Athleten weltweit den Start abgesagt haben“, erklärt Junk. Unter anderem musste Lilly Kaden (Dortmund), U-23-Europameisterin über 100 Meter, ihr 200-Meter-WM-Ticket wegen eines Muskelfaserrisses zurückgeben. Junk, die in diesem Jahr zwar noch kein 200-Meter-Rennen bestritten hat, aber in der Weltranglisten dieser Disziplin unter den ersten 100 steht, rückte nach.

„Die WM ist was ganz besonderes. Es ist das zweitgrößte Ereignis nach den Olympischen Spielen an dem ein Sportler teilnehmen kann. Das ist noch mal etwas ganz anderes als die internationalen Einsätze, die ich bisher hatte. Ich freue mich wahnsinnig auf den Start und bin echt gespannt welche Erfahrungen ich sammeln und mitnehmen darf“, sagt Junk, die unter Winfried Weires bei der TG Konz mit der Leichtathletik begann, bevor sie 2015 zur LG Rhein-Wied und zu Trainer Martin Schmitz wechselte.