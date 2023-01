Leichtathletik : Premiere: Leichtathletin der Region bei Mehrkampf-Hallen-DM

Schnell! Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich ist ale erste Leichtathletin der Region Trier bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Mehrkampf dabei. Foto: Holger Teusch

Leverkusen Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich steht in der Fünfkampf-Meldeliste der Deutschen Mehrkampf-Hallenmeisterschaften am Wochenende in Leverkusen.

