Laufen : Probelauf für Schweicher Fährturmlauf am Sonntag

Schweich Am 26. März soll es wieder richtig losgehen. Weitgehend wie gewohnt kann beim Schweicher Fährturmlauf die Laufszene wieder richtig Schwung aufnehmen und auch der Bitburger-0,0%-Kilometer-Strecke kennenzulernen, bietet der ausrichtende Lauftreff Schweich am kommenden Sonntag (13.

März) einen Probelauf an. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Schweicher Stadion, wo am 26. März auch der Start- und Zielbereich der Rennen ist. Gelaufen wird in gemächlichen Tempo in Gruppen. Ein Startgeld wird für den Probelauf nicht erhoben. Statt dessen werden Spenden zugunsten der Geschädigten der Flutkatastrophe im vergangenen Juli im Trierer Stadtteil Ehrang. Den Probelauf zugunsten karitativer Zwecke durchzuführen hat Tradition. Bei bisher neun Fährturmläufen kamen so bisher schon mehr als 20 000 Euro für Projekte und Einrichtungen in der Region gespendet.