Eifellauf : Pronsfelder Eifellauf fällt aus, gelaufen wird trotzdem

Biersdorf Statt dem geführten Trainingslauf rund um Pronsfeld wird ein sogenannter Explore-Eifellauf auf markierten Wanderwegen mit Start in Biersdorf am Bitburger Stausee angeboten.

Die Eifel selbst erkunden, statt sich führen lassen, lautet das Motto am ersten Samstag im Dezember (3.12.) für Laufenthusiasten in der Eifel. Eigentlich war in Pronsfeld ein Eifellauf geplant, bei dem ortskundige Läufer ihren Gästen ihr Trainingsrevier zeigen. In Pronsfeld seien im Sportplatzgebäude aber Heizung und Duschen ausgefallen, sodass man dieses nicht nutzen könne, erklärte Eifellauf-Koordinator Peter de Winkel, weshalb der Eifellauf der LG Pronsfeld-Lünebach ausfällt.