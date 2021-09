Laufen : Pronsfelder Lauf wieder mit Halbmarathon

Pronsfeld Nach 14 Jahren bietet die LG Pronsfeld-Lünebach bei ihrer Laufveranstaltung außer dem zum Bitburger-0,0%-Läufercup zählenden Zehn-Kilometer-Lauf auch wieder ein 21,1-Kilometer-Rennen an.

Die Anmeldung (wegen Corona nur online vorab unter www.chiplauf.de!) ist zwar noch bis Donnerstag (23.9. 19 Uhr) geöffnet, doch es zeichnet sich bereits ab, dass auf der Zehn-Kilometer-Strecke am meisten los sein wird. Beim dritten (von in diesem Jahr sechs) Cup-Wertungslauf können sich Alexander Bock (LC Rehlingen) und Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) gegenüber dem am Sonntag beim Berlin-Marathon startenden Kai Merten (TG Konz) einen Vorteil verschaffen. Müller kann in Pronsfeld bereits die Mindestzahl von drei Läufercup-Resultaten vollmachen. Für Bock, der beim Auftakt in Mülheim an der Mosel in 31:53 Minuten Zweiter war, wird es das zweite Cup-Rennen. Bei den Frauen ist der Kampf um insgesamt 4000 Euro Prämien für Platz eins bis fünf (Frauen wie Männer) der Serienwertung noch alles offen. Favoritinnen auf den Pronsfelder Tagessieg sind Viola Pulvermacher (LG Vulkaneifel) und die Kölnerin Sabine Drumm-Becker.