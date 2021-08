Triathlon : Bundesligarennen mit Olympiateilnehmern

Nürnberg/Trier PSD Bank Team Tri Post Trier will beim dritten Rennen zur Bitburger-0,0%-Bundesliga Mittelfeldplatz festigen.

(teu) Die Olympischen Spiele strahlen auch auf das dritte von vier Wertungsrennen zur Bitburger-0,0%-Bundesliga am Sonntag (8.8.) in Nürnberg. Die Athleten des PSD Bank Teams Tri Post Trier treffen auf zwei Sportler, die vor wenigen Tagen noch an den Wettkämpfen in Tokio teilnahmen. Der Staffel-Olympia-Vierte Jorik van Egdom aus den Niederlanden startet für Potsdam und der Luxemburger Stefan Zachäus (44. Platz in Tokio) für Serienmeister Buschhütten).