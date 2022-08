Triathlon : Trierer Bundesliga-Triathleten machen Platz gut

Nürnberg Das PSD Bank Team Tri Post Trier schafft es beim vorletzten Wertungsrennen zur Bitburger-0,0%-Triathlon-Bundesliga wieder ins vordere Mittelfeld.

(teu) Auf dem historischen Nürnberger Marktplatz jubelte am Sonntagnachmittag nicht nur Simon Henseleit. Der 22 Jahre Lokalmatador, der für das hep Team Sun in der Bitburger-0,0%-Triathlon-Bundesliga startet, wurde für seinen Kraftakt beim Prolog (260 Meter Schwimmen, 6,1 Kilometer Radfahren, 1,5 Kilometer Laufen) belohnt. Im zwei Stunden später gestarteten Verfolgungsrennen (500 Meter Schwimmen, 12,2 Kilometer Radfahren, 3,5 Kilometer Laufen) verteidigte der U-23-Europameister eine halbe Minute Vorsprung auf Valentin Wernz (Hylo Team Saar) bis auf vier Sekunden und sicherte sich so den Sieg. „Unsere Hoffnung auf Spannung wurden auf jeden Fall erfüllt“, sagte Irmela Letz, die in Nürnberg Chefcoach des PSD Bank Teams Tri Post Trier war. Die Mannschaft von der Mosel konnte als Sechstplatzierte ähnlich jubeln, wie der Einzelsieger. Henseleits Sieg konnte nicht verhindern, dass Bundesliga-Abonnementmeister Buschhütten vor dem hep Team Sun und Saarbrücken das vierte Wertungsrennen gewann und seinen Vorsprung in der Tabelle(auf Saarbrücken) auf vier Punkte ausbaute.