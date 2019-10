Leichtathletik : Oliver Ewen steigert sich über Halbmarathon auf 1:11:52 Stunden

Oliver Ewen vom Post-Sportverein Trier erzielte beim Halbmarathon in Breda in den Niederlanden mit 1:11:52 Stunden die viertbeste Zeit eines M-35-Läufers der Region Trier seit Einführung der 21,1-Kilometer-Distanz in den offiziellen Bestenlisten 1993. Foto: TV/Holger Teusch