Crosslauf : PST-Läufer starten auf DM-Strecke 2023 in Cross-Saison

Perl Anne Meier auf der Lang- und Abraham Wirtz auf der Mittelstrecke gewinnen beim vom aus Schweich stammenden Markus Krempchen mitorganisierten Crosslauf in Perl im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg.

Rasanter Start in die Crosslauf-Saison für die Läufer des Post-Sportverein Trier (PST). Beim Crosslauf im saarländischen Perl zeigten sich die Athleten von Trainer Marc Kowalinski mit Blick auf die Landesmeisterschaften am 13. November (in Laubach/Hunsrück) in guter Form. Anne Meier als schnellste Frau auf der 8750-Meter-Distanz und Abraham Wirtz als Erstplatzierter auf der Mittelstrecke (4120 Meter) vor seinem Vereinskameraden Damian Gindorf sorgten in den Hauptrennen für zwei PST-Siege.