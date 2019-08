Laufen : Lotta Schlund kontert über 1500 Meter

Oldenburg Mit Lotta Schlund und Chiara Bermes hat der Post-Sportverein Trier zur Zeit zwei ähnlich schnelle Mittelstreckenläuferinnen. Über 1500 Meter hat nun Schlund mit einer tollen Steigerung die Spitze übernommen.

Im Kampf um die Spitzenposition auf den Mittelstrecken im Leichtathletik-Verband Rheinland hat Lotta Schlund vom Post-Sportverein Trier (PST) gekontert. Nachdem ihre Vereinskameradin Chiara Bermes der Vorjahresbesten die Spitzenposition über 3000 Meter entrissen hat, schob sich Schlund am Mittwochabend bei einem Sportfest in Oldenburg (Niedersachsen) über 1500 Meter an die erste Stelle der Jahresbestenliste. Die 25 Jahre alte Psychologiestudentin an der Universität Trier verbesserte ihren Hausrekord um fast fünf Sekunden auf 4:34,84 Minuten. In der ewigen Bezirksbestenliste steht sie damit nun an siebter Position.