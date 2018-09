PST-Läuferin Moni Vieh gewinnt 10 000-Meter-Rheinlandmeisterschaft

Monika Vieh vom Post-Sportverein Trier (PST) sorgte bei den Rheinlandmeisterschaften im 10 000-Meter-Lauf für das beste Resultat - und zwar nicht nur aus Sicht der Region Trier. Von Holger Teusch

Die 45-Jährige aus Wincheringen setzte sich am vergangenen Samstag in Birkenfeld in 41:20,47 Minuten gegen die 25 Jahre jüngere Jana Krämer (LG Maifeld-Pellenz/41:26,47) und der Koordinatorin der Traben-Trarbacher Fachoberschule Sabine Rech (LLG Hunsrück/41:44,14).

Bei den Männern reichten Thierry van Riesen (TuS Horhausen) 35:21,60 Minuten zum Sieg. Bester Läufer aus der Region Trier war als Sechster in 38:42,86 Minuten Richard Luxen. Der 58-Jährige von der LG Vulkaneifel musste sich in der Altersklasse M55 aber trotzdem mit dem Vizemeistertitel begnügen. Schnellster der 55- bis 59-Jährigen war der Koblenzer Thomas Kirschey in 36:55,52 Minuten als Gesamt-Dritter. Walter Paulus von der LG Bernkastel-Wittlich (Stammverein: TV Hermeskeil) belegte als Gesamt-Siebter in der Altersklasse M55 in 39:31,39 Minuten sogar nur den dritten Platz. Hans-Josef Leinen (LG Bitburg-Prüm/43:58,26) in der Altersklasse M65 und Theo Hammann (Spiridon Hochwald/46:06,67) bei den 60- bis 64-Jährigen wurden jeweils Vizemeister.

