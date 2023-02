Süddeutsche Leichtathletik-Meisterschaften : Zweimal auf den DM-Zug aufgesprungen

Sandra Teller vom Post-Sportverein Trier erfüllte bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften mit 4:33,82 Minuten die 1500-Meter-DM-Norm, muss jetzt aber zittern, ob sie zu den 18 besten Läuferinnen gehört, die gemeldet haben. Foto: Holger Teusch

Sindelfingen Sandra Teller vom PST Trier und die Wittlicher Nachwuchssprinterin Mia Louisa Schmitz erfüllen bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften DM-Normen. Weshalb Tellers Start bei den nationalen Titelkämpfen trotzdem noch nicht sicher ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Sandra Teller und Mia Louisa Schmitz sind am vergangenen Wochenende bei den Süddeutschen Hallenmeisterschaften in Sindelfingen auf den Zug zu den Deutschen Hallenmeisterschaften der Erwachsenen und Jugend aufgesprungen. Ob es für Teller am 18. Februar aber einen Halt in Dortmund geben wird, ist noch nicht sicher. „Jetzt heißt es Daumen drücken!“, sagt PST-Lauftrainer Marc Kowalinski. Denn zwar hat sein Schützling mit persönlicher 1500-Meter-Hallenbestzeit von 4:33,82 Minuten die DM-Norm (4:36,00) klar erfüllt. Allerdings werden nur 18 Läuferinnen zu den nationalen Titelkämpfen zugelassen. Und Teller steht „nur“ an 32. Stelle der Jahresrangliste.

Allerdings werden nicht alle vor Teller platzierten Athletinnen bei der DM 1500 Meter laufen wollen. In der Liste wimmelt es noch von 800-Meter- und 3000-Meter-Läuferinnen, die voraussichtlich auf ihrer Spezialdistanz antreten werden, vermutet Kowalinski. Außer um nationale Titel geht es am Fastnachtswochenende in Dortmund nämlich auch um die Tickets zur Hallen-EM.

Nachwuchssprinterin MIa Louisa Schmitz aus Wittlich qualifizierte sich als Siebte der Süddeutschen Hallenmeisterschaften über 60 Meter für die Deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften. Foto: Holger Teusch

Anders als Teller kann Mia Louisa Schmitz fest mit der Jugend-Hallen-DM rechnen. Beim Nachwuchs gibt es keine Beschränkung der Teilnehmerzahl, sondern nur Mindestleistungen. Nachdem die Sprinterin aus Wittlich, die für die LG Idar-Oberstein startet, mehrfach nur knapp an den für die Jugend-DM geforderten 7,90 Sekunden über 60 Meter gescheitert war, fiel im Zwischenlauf der U-18-Juniorinnen mit 7,86 Sekunden endlich die Norm. Im Finale belegte die Gymnasiastin mit 7,93 Sekunden den siebten Platz.

Ein Platz weiter vorne reihte sich Sandra Teller ein. Dass sie am Ende nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen konnte, kann die Mittelstrecklerin des Post-Sportvereins Trier verschmerzen. Die am Ende auf dem undankbaren vierten Platz landende Lisa Merkel (Karlsruhe/4:30,11) sorgte für ein Tempo von knapp unter drei Minuten für die ersten 1000 Meter. Das war wie auf Teller zugeschnitten. Die Rheinland-Pfalz-Meisterin musste erst abreißen lassen, als die neue Süddeutsche Meisterin Leah Hanle aus dem (Holzelfingen/4:27,60) auf der letzten Runde das Tempo anzog. „Die letzten beiden Runden waren echt hart. Aber es hat Spaß gemacht und ich bin erleichtert, dass es mit der Quali geklappt hat“, freute sich die 25-Jährige.

Mit einer persönlichen Bestzeit kehrte auch Elenor Servatius aus dem Sindelfinger Glaspalast zurück. Die 15-Jährige vom Athletic-Team Wittlich verbesserte sich im U-18-Finale über 60 Meter Hürden auf nun 8,73 Sekunden. Nur Emma Kaul (Mainz/8,56), die Schwester von Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul, Louis Grauel (Gelnhausen/8,64) und Jule Trickel (Weilstetten/8,66) waren schneller. Über flache 60 Meter war für Servatius mit 8,03 Sekunden erst im Zwischenlauf Schluss. Über 200 Meter war sie mit 26,28 Sekunden auf der engen Hallenrunde sogar schneller als in der vergangenen Freiluft-Saison (26,30). Ärgerlich: 0,14 Sekunden fehlten zum Finale.