Leichtathletik : Ein Tausender für jede DM

Trier Die Leichtathleten des Post-Sportverein Trier stellen sich für die neue Saison noch breiter auf. Franz-Josef Ott betreut neuen Lauftreff.

(teu) Marc Kowalinski ist mit den Gedanken noch halb in Niedersachsen. Mit achten Plätzen des U-18- und U-20-Junioren-Teams kamen die Läufer des Post-Sportvereins Trier (PST) von den Deutschen Cross-Meisterschaften nach Hause. Mit zehn Sportlern waren PST-Leichtathletik-Abteilungsleiter Günter Heidle und der Lauf-Trainer in Löningen. „Bei so einer DM ist schnell mal ein Tausender weg“, rechnet Heidle vor. Hohe Startgelder, Fahrt- und Übernachtungskosten schlagen zu Buche. Trotz Corona-Einschränkungen im ersten Halbjahr und verschärfter Qualifikationskriterien waren die PST-Leichtathleten 2022 bei sieben nationalen Titelkämpfen dabei. Die Meisterschaften auf Landes- und regionaler Ebene möchte Heidle erst gar nicht aufzählen.