Rheinlandmeisterschaften in Konz PST-Siebenkämpferinnen haarscharf an Rekord vorbei

Am Samstag Hitze, am Sonntag Regen, die Rheinlandmeisterschaften im Mehrkampf in Konz verlangten von den Siebenkämpferinnen und Zehnkämpfern bei ihrer Zwei-Tages-Prüfung viel ab. Die schwierigen Bedingungen, ein Grund, weshalb von den oft als Königen der Athleten bezeichneten Zehnkämpfern am Ende nur Maximilian Fuchs von der LG Bernkastel-Wittlich (4891 Punkte) als neuer Rheinlandmeister durchhielt.