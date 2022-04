Leichtathletik : PST-Sprintstaffel startet flott in die Saison

Neuwied Mit guten Ergebnissen starteten die Nachwuchsleichtathleten des Post-Sportvereins Trier beim Ostersportfest in Neuwied in die Freiluftsaison.

Mit ordentlich-schnellen 52,55 Sekunden ist die 4 x 100-Meter-Staffel der 14 und 15 Jahre alten Nachwuchssprinterinnen des PST Trier in die Freiluftsaison gestartet. Beim Ostersportfest in Neuwied musste sich Friederike Mattern, Hannah Stohmann, Greta Sonnenberg und Hannah Schwind nur um drei Zehntel dem Mainzer Quartett geschlagen geben, distanzierten aber die Staffel der LG Rhein-Wied mit der Prümerin Lotta Götz knapp um vier Hundertstelsekunden. U-16-DM-Teilnehmerin Schwind überzeugte außerdem trotz Gegenwind mit persönlicher Bestzeit bei ihrem 100-Meter-Sieg mit 13,08 Sekunden. Götz schrammte über 80 Meter Hürden bei ihrem Sieg in der Altersklasse W 14 mit 13,08 Sekunden nur knapp an der 13-Sekunden-Schallmauer vorbei.