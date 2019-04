später lesen Staffellauf PST-Staffel haben DM-Norm, Samuel Fitwi Acht-Minuten-Schallmauer im Blick FOTO: Holger Teusch FOTO: Holger Teusch Teilen

Twittern

Teilen



Am 1. Mai beginnt die Stadionsaison der Leichtathleten so richtig. Bei den rheinland-pfälzischen Staffelmeisterschaften in Mainz geht es um Titel um Normen. Im belgischen Herentals könnte sogar ein Uralt-Bezirksrekord wackeln. Von Holger Teusch