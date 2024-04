Leichtathletik-Meisterschaften PST Trier, Mosel- und Eifel-LG kämpfen um Spitze

Das Resultat des 75-Meter-Sprints der in diesem Jahr ihr 13. Lebensjahr vollendenden Mädchen dürfte ein Fingerzeig darauf sein, dass die Eifel in der Leichtathletikszene der Region in Zukunft wieder eine größere Rolle spielt: Favoritin Maja Becker von der LG Bernkastel-Wittlich rannte bei leichtem Gegenwind mit 10,22 Sekunden so schnell, wie seit fünf Jahren keine Nachwuchssportlerin der Altersklasse W 13 aus der Region. Nur zwei Zehntelsekunden dahinter folgte Anne-Sophie Mann von der LG Bitburg-Prüm (10,42) vor Lara Grünewald vom PST Trier, die mit 10,78 Sekunden ebenfalls noch unter der Elf-Sekunden-Schallmauer blieb.