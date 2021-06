Leichtathletik : Schneller als die luxemburgischen Meister

Grevenmacher Im luxemburgischen Grevenmacher gab es erstmals seit zwei Jahren wieder Rennen für Mittelstreckenstaffeln.

Mit einem luxemburgischen Pass wären Giulio Ehses, Benjamin Sjögren und Damian Gindorf jetzt nationale Titelträger des Großherzogtums. Das Trio vom Post-Sportverein Trier (PST) war am Samstag Nachmittag in Grevenmacher das schnellste über 3 x 1000 Meter. In 8:00,3 Minuten ließen sie die Staffeln des Hauptstadtclubs FOLA (8:04,0) und von Celtic Diekirch (8:04,8) hinter sich, die den luxemburgischen Meister unter sich ausmachten.