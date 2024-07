Achterbahnfahrt auf schmalen Rennradreifen Eifeler Team will beim 24-Stunden-Radrennen auf dem Nürburgring vorne mitfahren

Ein Quartett des SV Oberkyll will beim 24-Stunden-Rennen von Rad am Ring den Zugereisten zeigen, was in den Beinen von Radfahrer aus der Eifel steckt. Florian und Andreas Crump (weder verwandt, noch verschwägert) sowie die Brüder Moritz und Nicolas Krämer treten am vierten Juli-Wochenende (20./21.7.) als Raceteam SP connect gegen mehr als 800 weitere Vierer-Mannschaften an. Das Ziel: wie bereits vor zwei Jahren (16.) und 2019 (18.) unter die besten 20 zu kommen.