Iron(wo)man mit vier Kindern Radfahren in der Sauna für den Hawaii-Triathlon- Traum

Knapp zwei Wochen nachdem sich ihr sportlicher Lebenstraum erfüllt hat, ist Miriam Engel wieder zurück im grauen mitteleuropäischen Oktober. Erstmals seit sie bei den Iron(wo)man-Weltmeisterschaften auf Hawaii das Ziel erreicht hat, setzt sich die 42-Jährige im Keller des Holzhauses in Newel-Beßlich wieder auf ihr Rennrad. Zwischen 9 und 12 Uhr auf der „Rolle“, dem Indoor-Radtrainer, wie so oft in den Wochen vor dem Hawaii-Triathlon. Die beiden jüngsten Kinder von Miriam Engel und Hendrik Haumann sind dann im Kindergarten, die beiden älteren in der Schule.