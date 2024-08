Mit dem Fahrrad über die Alpen Erlebnisse beim Transalp - „Die geilste Ziellinie überhaupt!“

Aller guten Dinge sind drei, aber eines bleibt für Thomas Krecken bei jeder Alpenüberquerung mit dem Mountainbike gleich: „Ich bin schon über viele Ziellinien gefahren, aber die am Gardasee ist die geilste Ziellinie überhaupt“, sagt der Radsportler aus Trier. Nach 2011 und 2017 nahm Krecken, diesmal zusammen mit Markus Kunde aus dem nordrhein-westfälischen Herdecke, in einem Zweierteam am Transalp teil. Peter Schermann war bereits zum sechsten Mal dabei. Der 36-Jährige hatte sich mit dem Niederländer Gosse van der Meer zusammengetan.