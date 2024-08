Zum dritten Mal dabei So bereitet sich Maike Hausberger auf die Paralympics vor

Für die junge Frau, die in Butzweiler aufwuchs, sind Paris die dritten Paralympischen Spiele. 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro war Hausberger als Leichtathletin dabei. Vor acht Jahren schrammte sie im Weitsprung als Viertplatzierte nur knapp an einer Medaille vorbei. Wegen Verletzungen wechselte sie erst zum Triathlon und dann zum Radsport. Obwohl bereits Weltmeisterin in der Klasse C2, wurde Hausberger nach der Zusammenlegung von Startklassen nicht für das deutsche Paralympicsteam für Tokio berücksichtigt.