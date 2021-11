Crosslauf : Erst zwiegespalten, dann zufrieden

Darmstadt Die U-18-Dritte der letztjährigen deutschen Crosslauf-Meisterschaften Rebecca Bierbrauer belegte beim EM-Qualifikationsrennen in Darmstadt den achten Platz in ihrer Altersklasse.

Etwas zwiegespalten ging Rebecca Bierbrauer zunächst aus dem U-18- und U-20-Rennen. Die 17-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier wusste zunächst nicht, wie sie ihre Leistung einordnen soll. „Ich habe mich gut gefühlt beim Laufen“, erzählt Bierbrauer. Doch aus der Vierergruppe, in der sie am Ende lag, hätte sie gerne noch zwei Läuferinnen hinter sich gelassen. Darunter Vanessa Mikitenko, die Tochter der deutschen Marathon-Rekordlerin und ehemaligen Gewinnerin des Trierer Silvesterlaufs Irina Mikitenko, die nach 4400 Metern in 16:33 Minuten knapp vor Bierbrauer (16:37) lag. „Ich glaube, ich habe etwas zu spät das Tempo erhöht“, sagt Bierbrauer. Der Darmstädter Crosslauf mit der kompletten deutschen Spitze im Nachwuchsbereich am Start sei aber ein guter Test für die Cross-DM am vierten Advents-Wochenende in Sonsbeck. Mit Platz acht in der U-18-Wertung sei sie zufrieden.