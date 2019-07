Triathlon : Rebecca Bierbrauer gewinnt auch deutschen Triathlon-Nachwuchs-Titel

Rebecca Bierbrauer von Tri Post Trier (hier beim Crossduathlon ihres Vereins) wurde in Grimma bei Bremen Deutsche Triathlon-Meisterin der Altersklasse Jugend B. Foto: Holger Teusch

Grimma Es läuft für Rebecca Bierbrauer! Nach dem nationalen Duathlon Titel im Frühjahr hat die 15-Jährige von Tri Post Trier bei den Deutschen Nachwuchsmeisterschaften im sächsischen Grimma am letzten Juni-Samstag die noch wertvollere Nachwuchs-Meisterschaft im Triathlon gewonnen.

Dass sie schnell laufen kann, hatte Bierbrauer eine Woche vor der Triathlon-DM als Vierte der Süddeutschen Meisterschaften über 2000 Meter bei den Spezialistinnen bewiesen. Schon zu Beginn der Laufstrecke in Grimma sortierte sie sich an vierter Position ein. Dann überholte sie eine Konkurrentin nach der anderen. In 8:30 Minuten lief die Triererin die mit Abstand beste Zeit. Das bedeutete nach 33:13 Minuten Renndauer sechs Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Felipa Herrmann aus Nordrhein-Westfalen und 26 Sekunden auf Bronzemedaillengewinnerin Lisa Heisig aus Mecklenburg-Vorpommern.