Leichtathletik : Am Tag als der Regen kam ... (Fotos)

Konz … lief beim Walfried-Heinz-Memorial in Konz die Weitsprunggrube voll. Die TG Konz ermöglichte am Samstag trotz widriger Bedingungen mehr als 600 Starts beim Leichtathletik-Sportfest.

An Stelle des Konzer Sportfest-Organisationsleiters Andreas Strupp konnte man schon etwas verzweifeln! Nach einem Sommer praktisch ohne Regen lag das Konzer Saar-Mosel-Stadion am Samstagnachmittag mitten in einer Gewitterzelle. Angesichts von 650 Meldungen aus 50 Vereinen hatten die Organisatoren des Walfried-Heinz-Memorials (im Gedenken an den langjährigen Vorsitzenden der TG Konz) den Zeitplan noch weiter optimiert, um möglichst allen Startwünschen gerecht zu werden. Doch als die Weitsprunggrube zur Hälfte mit Wasser voll lief, half kein Abschöpfen mit Eimern mehr, sondern nur radikale Maßnahmen: Der jüngste TG-Nachwuchs wird sein Können im Weitsprung während der Woche beweisen können. Um nach dem Regen Zeit auf der Laufbahn zu gewinnen wurde auf die geplanten Finalläufe über 100 Meter verzichtet.