Leichtathletik : Regionale Hallensaison fällt aus

Mittelstreckenläufer Jakob Gieße von der LG Vulkaneifel wird sein Landesmeisterdoppel in der Halle über 800 Meter und 3000 Meter 2021 nicht wiederholen können. Die Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften sind wegen Corona abgesagt. Foto: Holger Teusch

Trier Erstmals seit Jahrzehnten gibt es 2021 keine rheinland-pfälzischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften.

Es wird diesen Winter nichts mit einem Wettkampf in einer warmen Halle, an dem nahezu alle Leichtathleten teilnehmen können. Die besonders für Sprinter, Springer und Kugelstoßer wichtigen Nahziele in der kalten Jahreszeit wird es 2021 - wenn überhaupt - coronabedingt nur für die Leistungsstärksten geben. Denn im vom Leichtathletik-Verband Rheinland veröffentlichten Rahmenterminplan für das kommende Jahr ist die normalerweise am vorletzten Januar-Wochenende stattfindende Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften bereits als „abgesagt“ markiert.

Die Landestitelkämpfe unter Dach sind - zunächst in Mainz, seit 1994 in Ludwigshafen ausgetragen - nahezu die einzige Möglichkeit für die Trainer, einer Vielzahl von Sportlern der Schnellkraftdisziplinen ein Trainingsziel im Winter zu bieten. Mit der Absage tritt ein, was beispielsweise Sprinttrainer Thomas Fusenig vom Post-Sportverein Trier (PST), selbst 1989 mit 2,10 Metern Rheinland-Pfalz-Hallenmeister im Hochsprung, befürchtet hatte: Bei den noch im Terminplan stehenden süddeutschen Jugend- (Ende Januar) und erst recht bei den deutschen Meisterschaften (Februar) in der Halle sind bereits hohe Qualifikationsnormen nachzuweisen. Eine weitere Befürchtung: Die Normen könnten zur Reduzierung der Teilnehmerfelder aufgrund von Corona-Maßnahmen weiter verschärft werden.