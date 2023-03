Besondere Lauf-Disziplin Reinschnuppern ins dreckig-gemeine Traillaufen

Ein Acht-Stunden-Lauf, das ist doch nur etwas für Extremsportler? Sollte man meinen. Aber Stefan Petry will mit seinem sogenannten Acht-Stunden-Wurzellauf am Samstag, 25. März gerade Anfängern eine Möglichkeit geben, in die Disziplin Trailrunning hineinzuschnuppern. Die Idee dahinter ist ganz einfach, erklärt er: „Zwischen 9 Uhr und 17 Uhr kann man so viele Runden laufen, wie man möchte. Ganz wichtig: Man muss keine acht Stunden laufen!“