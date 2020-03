Crosslauf-Landesmeisterschaft : Rettungsschwimmer beim Crosslauf gesucht

Laubach/Hunsrück Matschig, nass, windig, einfach hart waren die Bedingungen bei den rheinland-pfälzischen Crosslauf-Meisterschaften in Laubach im Hunsrück. Doppelmeister Samuel Fitwi hofft auf leichtere Bedingungen bei der DM.

Nach den Landesmeisterschaften wird Samuel Fitwi bei den nationalen Crosslauf-Titelkämpfen nicht mehr viel schocken können. „Ich denke, bei der DM wird die Strecke nicht so matschig und nass sein, wie heute“, sagte 24-Jährige von der LG Vulkaneifel (LGV) nach seinem Doppelerfolg bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften. Fitwis Hoffnung ist begründet: Nasser und Matschiger als am 1. März in Laubach im Hunsrück geht es (fast) nicht mehr. „Wo sind denn die Rettungsschwimmer postiert?“, nahmen wie Edgar Bauer die Bedingungen mit Humor.

Fitwi darf mit dem letzten Test vor den Deutschen Meisterschaften am kommenden Samstag (7. März) in Sindelfingen zufrieden sein. Auf der Kurzdistanz von 3620 Metern lief er zunächst im großen Feld an etwa 20. Position, bevor er nach und nach, unwiderstehlich und unangreifbar an die Spitzenposition rückte. Der lange Zeit führende Yannick Pütz (LG Rhein-Wied) musste den Vizetitel sogar noch an Fitwis spurtstarken LGV-Vereinskameraden Jakob Gieße abgeben.