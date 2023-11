Landesmeisterschaften im Crosslauf Landesmeister trotz verlorenem Schuh

Mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften am übernächsten Samstag (25.11.) in Perl sind die 13 Landesmeistertitel für die Region hoffentlich ein gutes Omen, hofft Trainer Marc Kowalinski vom PST Trier nach den rheinland-pfälzischen Crosslauf-Meisterschaften am vergangenen Sonntag in Laubach im Hunsrück. Der Überblick: