Leichtathletik : Rheinlandmeisterschaft mit Olympiateilnehmer und Europameisterin

Trier Bei den Titelkämpfen des Leichtathletik-Verbands Rheinland am Samstag (14.5.) im Trierer Moselstadion werden 300 Starts und etliche Medaillen für die Leichtathleten aus der Region erwartet.

Ohne erst bei den Bezirksmeisterschaften Anlauf nehmen zu können, starten die Leichtathleten der Region (ab 16 Jahre) am Samstag (14.5., 10.30 Uhr bis 16.20 Uhr) im Moselstadion gleich mit den Rheinlandmeisterschaften in die Bahnsaison. Weil die Verbandstitelkämpfe nach Trier vergeben wurden, verzichteten die Verantwortlichen in der Region auf den sonst traditionellen Saisonauftakt mit den lokalen Titelkämpfen. Man hätte sonst zwei Meisterschaften innerhalb von 14 Tagen ausrichten müssen. Bei den Rheinlandmeisterschaften der Frauen, Männer und U-18-Junioren werden 300 Starts erwartet.

Die prominenteste Meldung ist die von Zehnkämpfer Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied). Der Olympia-vierte von Rio de Janeiro (2016) und WM-Dritte von London (2017) steht über 200 Meter, im Diskus- und Speerwurf in der Startliste. Mit der zwei Kilogramm schweren Wurfscheibe trifft der Zehnkämpfer auf den zurzeit besten Wurfspezialisten der Region, Sven Anton. Von den Jahresbestleistung sind der 20-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich (BW/41,47 Meter) und Kazmirek (43,65 Meter) gar nicht so weit auseinander. Favorit ist allerdings der mit 48,59 Metern notierte Johannes Kölbach (LG Sieg). Bei den Frauen führt der Weg zum Rheinlandtitel nur über die letztjährige Deutsche Jugendmeisterin Hanna Kaiser, die zu Jahresbeginn von der LG Bernkastel-Wittlich zur TuS Kirn gewechselt hat. In der Altersklasse U 18 strebt Sven Antons Schwester Nele als letztjährige Deutsche U-16-Vizemeisterin außer im Diskuswurf auch im Kugelstoßen ihren ersten Titel bei den Unter-18-Jährigen an.