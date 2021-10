Leichtathletik : Zwei Rheinlandtitel für Jugendstaffeln

Hannah Stohmann lief zusammen mit Marlene Moll und Lotte Schmitt vom Post-Sportverein Trier beim den Rheinland-Staffel-Meisterschaften über 3 x 800 Meter zum Titel in der Altersklasse U 14. Foto: Holger Teusch

Ochtendung Die Läuferinnen von Athletic-Team Wittlich und Post-Sportverein Trier (PST) sicherten bei den Rheinland-Staffel-Meisterschaften am vergangenen Samstag in Ochtendung der Region zwei Titel über 3 x 800 Meter.

Bei den mit insgesamt nur zwölf teilnehmenden Staffeln zahlenmäßig schwach besetzten Titelkämpfen überzeugte der Wittlicher und der PST-Nachwuchs mit guten Zeiten. Sara-Maxima Hees, Klara Merem und Elenor Servatius vom Athletic-Team Wittlich blieben als Sieger der U-16-Wertung als einziges Team in 7:58,37 Minuten unter acht Minuten. Schneller war zuletzt vor sechs Jahren eine U-16-Staffel der Region. Alle drei Läuferinnen sind auch im kommenden Jahr noch in dieser Altersklasse startberechtigt. Hannah Stohmann, Lotte Schmitt und Marlene Moll sicherten dem PST in 8:19,04 Minuten überlegen den Sieg bei den Unter-14-Jährigen (U 14).