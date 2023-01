Marathon-Europameister Richard Ringer : Deutscher Rekord als Nebenprodukt

Trier Richard Ringer hat den Olympischen Marathon 2024 in Paris fest im Blick. Der Weg dahin führt durch Höhenhäuser und Training mit Silvesterlauf-Gewinner Isaac Kimeli.

Das Besondere: Die Stadt in Flandern, etwa so groß wie Trier, beherbergt eines von nur drei Höhenhäusern in Europa (je ein weiteres in Spanien und in Herxheim in der Pfalz). In diesen Häusern wird der Sauerstoffgehalt der Luft niedrig gehalten, sodass der gleiche Reiz zur Bildung roter Blutkörperchen und damit eines vermehrten Sauerstofftransports zu den Muskeln ausgeübt wird, wie beim Aufenthalt in dünner Höhenluft. Der Vorteil: Man spart sich die langen, Reisen, typischerweise nach Kenia, Äthiopien, Südafrika oder nach Flagstaff oder Boulder in den USA. Die Athleten wohnen und schlafen in den Häusern, trainieren aber draußen. Langweilig? Nicht viel anders als bei normalen Höhentrainingslagern, meint Ringer: „Was macht man denn, wenn man 200 Kilometer in der Woche läuft? Dann ist man sowieso die ganze Zeit müde.“