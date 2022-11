Silvesterlauf : Erst Europameister, dann Silvesterlaufsieger?

Marathon-Europameister Richard Ringer vom LC Rehlingen (blaues T-Shirt) fordert beim 33. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier den zweimaligen Gewinner und Hallen-Vizeeuropameister Isaac Kimeli aus Belgien (hier 2018 rechts neben Ringer) heraus. Foto: Holger Teusch

Trier EM-Held Richard Ringer sagt Start beim 33. Trierer Silvesterlauf zu und trifft auf den zweimaligen Gewinner Isaac Kimeli. Auch Titelverteidigerin Katharina Steinruck will am 31. Dezember auf dem Hauptmarkt wieder ein Wörtchen um den Sieg mitreden.

(teu) Es war ein Feiertag in München. 15. August 2022, Mariä Himmelfahrt, die Glocken der Frauenkirche läuteten, aber viel lauter war es wenige Hundert Meter entfernt am Odeonsplatz. Tausende waren aus dem Häuschen, als Richard Ringer auf den letzten 100 Metern zum Europameistertitel im Marathon spurtete. 122 Tage nach dem historischen (ersten) Marathon-EM-Sieg eines Deutschen soll der 31. Dezember in Trier zu einem Feiertag werden. Beim 33. Silvesterlauf wird Richard Ringer wieder zugejubelt werden. Der 34-Jährige ist der große Herausforderer des zweimaligen Siegers Isaac Kimeli. Kann Richard „Richi“ Ringer als erster Marathon-Europameister auch den Trierer Silvesterlauf gewinnen?

Es wird sein erster Start in Deutschland seit seinem Gold-Lauf von München. „Ich freue mich riesig, meinen ersten Wettkampf seit der EM in Trier zu bestreiten. Das Publikum ist ein ganz besonderes bei diesem top organisierten Event“, sagt der Viertplatzierte von 2018 über das renommierteste deutsche Jahresabschlussrennen, das wegen seiner Stimmung den Beinamen „deutsches Sao Paulo“ trägt. Beim 29. Trierer Silvesterlauf lief sich Richard „Richi“ Ringer mit Tempoverschärfungen auf der im Bitburger-0,0%-Lauf der Asse achtmal zu bewältigenden Ein-Kilometer-Runde bereits in die Herzen der Trierer. Beim Jubiläum im darauffolgenden Jahr musste der für den saarländischen LC Rehlingen startende Läufer wegen einer Achillessehnenblessur passen.

Info 33. Bitburger-0,0%-Silvesterlauf Trier am 31. Dezember Start/Ziel: Hauptmarkt Trier Strecke: flacher 1-km-Rundkurs durch die Trierer Innenstadt Wettbewerbe und Zeitplan: 13.30 Uhr SWT-Bambinilauf Mädchen (Jahrgänge 2015 und jünger, 600 Meter) 13.40 Uhr SWT-Bambinilauf Jungen (Jahrgänge 2015 und jünger, 600 Meter) 13.50 Uhr Volksfreund-Mädchenlauf (Jahrgänge 2011-14, 1 km) 14.00 Uhr Volksfreund-Jungenlauf (Jahrgänge 2011-14, 1km) 14.15 Uhr alsecon-Teenlauf Mädchen (Jahrgänge 2007-10, 2 km) 14.30 Uhr alsecon-Teenlauf Jungen (Jahrgänge 2007-10, 2 km) 15.00 Uhr Sparkasse-Trier-Elitelauf der Frauen (Jahrgänge 2006 und älter, 5 km) 15.30 Uhr Bitburger-0,0%-Lauf der Asse (Männer Jahrgänge 2006 und älter, 8 km) 16.10 Uhr BORNE-Volkslauf der Frauen (Jahrgänge 2006 und älter, 5 km) 16.50 Uhr NATUS-Volkslauf der Männer (Jahrgänge 2006 und älter, 8 km) Weitere Informationen und Anmeldung im Internet: www.silvesterlauf.de

Wie schon 2018 gewann 2019 Isaac Kimeli und will dieses endlich den dritten Sieg. Anders als der Trierer Hauptmarkt war München für den Belgier kein gutes Pflaster. Der Hallen-Vizeeuropameister, der sich so viel erhofft hatte, beendete das 10.000-Meter-Finale vorzeitig. Während Kimeli geknickt das Olympiastadion verließ, hatte Samuel Fitwi ein Dauerlächeln im Gesicht. Mit dem neunten Platz feierte der 26-Jährige seinen bisher größten Erfolg. Das Acht-Kilometer-Rennen in Trier am 31. Dezember wird Fitwis letzter Start im Trikot der LG Vulkaneifel sein. 2023 schließt er sich dem Silvesterlauf-Ausrichterverein an (der TV berichtete).

Die drei Europäer Ringer, Fitwi und Kimeli werden die afrikanischen Läufer im Blick behalten müssen. Allen voran aber keinen Kenianer oder Äthiopier, sondern einen Läufer aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda, der am Tag von Ringer bisher größten Erfolg, am 15. August, seinen 24. Geburtstag feierte: Yves Nimubona. Nationaltrainer John Peter Ndacyayisenga setzt mit dem Fünften der Commonwealth-Spiele die Partnerschaft zwischen dem ruandischen Leichtathletik-Verband und dem Verein Silvesterlauf Trier fort.

Nimubona belegte im August in Birmingham über 5000 Meter in 13:20,20 Minuten den fünften Platz bei den Titelkämpfen der Staaten des ehemaligen britischen Empires. Die Konkurrenz, einer Europameisterschaft mehr als ebenbürtig: Es siegte Halbmarathon-Weltrekordler (57:31 Minuten) Jacob Kiplimo aus Uganda. Ebenfalls eindrucksvoll: Beim wegen Corona virtuell ausgetragenen Silvesterlauf 2020 rannte Nimubona die Acht-Kilometer-Distanz in 22:16 Minuten. Das war schneller, wie einst Weltstar Haile Gebrselassie (22:23). Allerdings lief der junge Mann aus Ruanda nicht wie Gebrselassie 2009 auf feuchten und glitschigen Trierer Pflaster, sondern unter perfekten Wetterbedingungen in der ruandischen Hauptstadt Kigali.