Leichtathletik : Riesiger Andrang beim Walfried-Heinz-Memorial

Konz 650 Meldungen von Leichtathleten aus acht Nationen und 50 Vereinen liegen der TG Konz für das Sportfest am Samstag (3.9.) vor. Wegen des großen Interesses musste der Zeitplan ausgeweitet werden.

Das Konzer Saar-Mosel-Stadion droht am Samstag (3.9.) aus allen Nähten zu platzen. Nachdem es die Leichtathletik-Abteilung der TG Konz in den vergangenen beiden Corona-Jahren immer riskiert hat, trotz der Auflagen Wettkampfangeboten zu organisieren, wird dieses Engagement von den Leichtathleten offenbar jetzt - ohne Corona-bedingte Einschränkungen - honoriert. 650 Meldungen von 50 Vereinen liegen Organisationsleiter Andreas Strupp und seinem Team für das Walfried-Heinz-Memorial (in Erinnerung an den langjährigen Vorsitzenden der TG Konz und des Leichtathletik-Verbands Rheinland). Der Zeitplan musste bereits angepasst werden. Fast sieben Stunden Programm sind nun ab kurz nach 12 Uhr vorgesehen. Im Speerwurf wurden drei Startgruppen erstellt, damit die 48 Teilnehmer zwischen ihren jeweiligen Versuchen nicht allzu lange warten müssen. Für den Weitsprung (142 Meldungen) gibt es sogar neun Startgruppen.