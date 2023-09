Trierer Jens Roth bei Xterra-Weltmeisterschaft Als Erster aus dem Wasser, aber nur 45. im Ziel

So wollte Jens Roth die Saison nicht beenden: Den 45. Platz belegte der Crosstriathlon-Spezialist von Tri Post Trier bei den Xterra-Weltmeisterschaften im italienischen Andalo am vergangenen Samstag. Zwar kam der ehemalige Leistungsschwimmer zusammen mit Lokalmatador Michele Bonacina nach 1500 Meter Schwimmen im Lago di Molveno als Erster aus dem Wasser (20:09 Minuten), doch auf der 32 Kilometer langen Mountainbikestrecke fehlte Roth jegliche Kraft. Beim abschließenden Zehn-Kilometer-Crosslauf, bei dem sich die Athleten teilweise an Seilen die steilen Böschungen hinauf kämpfen mussten, ging es für den 35-Jährigen nur noch ums Ankommen. Nach 3:06:21 Stunden Wettkampfzeit hatte Roth am Ende knapp eine halbe Stunde Rückstand auf den erfolgreichen Titelverteidiger Arthur Serrieres aus Frankreich (2:38:53). Im sogenannten Short Track zwei Tage vor dem WM-Rennen beendete Roth die erste Disziplin (400 Meter Schwimmen) ebenfalls als Schnellster und belegte nach weiteren acht Kilometern auf dem Mountainbike und drei Lauf-Kilometer den 27. Platz.