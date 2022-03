Deutsche Meisterschaft Crossduathlon : Vizemeisterschaft gewonnen statt Titel verloren

Trier Verwöhnt von der Sonne wurden im Trierer Weißhauswald zum dritten Mal die nationalen Titel im Crossduathlon vergeben. Die Lokalmatadore Rebecca Bierbrauer und Jens Roth freuten sich über Bronze und Silber.

Strahlender Sonnenschein, beste Bedingungen und nach der trockenen Witterung der vergangenen Tage ein Hochgeschwindigkeitskurs bescherten beim 14. BMW Cloppenburg X-Duathlon in Trier im sogenannten Cross der Asse das bisher schnellste Rennen in der Geschichte des Crossduathlons durch den Weißhauswald. Die Tübinger Studentin Anna-Lena Theisen verbesserte Streckenbestzeit gleich um fast fünf Minuten auf 1:32:58 Stunden. Jonas Hoffmann vom Verein Tri Finish Münster war in 1:20:33 Stunden elf Sekunden schneller als Jens Roth 2017 beim Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Auch diesmal wurden die X-Duathlon-Sieger als Deutsche Meister geehrt.

Anders als vor fünf Jahren gelang es Lokalmatador Jens Roth von Tri Post Trier diesmal nicht, das Rennen auf der Mountainbikestrecke noch zu drehen. „Ich konnte die Lücke auf dem Rad nicht schließen. Die Bedingungen waren für einen guten Mountainbiker heute einfach zu gut. Schon nach dem ersten Kilometer habe ich gemerkt, dass ich heute wahrscheinlich den Kürzeren ziehe“, erzählte Roth. Seine fahrtechnischen Vorteile konnte er diesmal nicht ausspielen und den Rückstand auf Hoffmann nach dessen erwartet schnellen ersten fünf Kilometern (in 15:21 Minuten, Roth: 16:46) nicht entscheidend verkleinern. „Mein Plan war, direkt am Anfang Druck zu machen, weil das Laufen mit Sicherheit meine Stärke ist. Aber kontrolliert. Ich wollte heute aber auch zeigen, dass ich auch auf dem Rad stark bin“, sagte Hoffmann. Nur eine halbe Minute konnte Roth auf den vier MTB-Runden über den Kockelsberg gut machen. Beim abschließenden 2,5-Kilometer-Lauf durchs Falsche Biewertal war Hoffmann wieder eine Minute schneller.

Das war allerdings etwas voreilig. Denn kurze Zeit danach lief Rebecca Bierbrauer als drittschnellste Frau und Gewinnerin der Altersklasse U 20 ins Ziel. Erstmals war die 17-Jährige mehr als 100 Minuten im Wettkampf unterwegs. „Es hat richtig viel Spaß gemacht. Beim Laufen hat es sich leicht angefühlt. Beim Rad fahren hat es gar nicht mal so schwer angefühlt. Aber ich habe mir gedacht: Was können die alle so schnell hochfahren - und erst recht runter“, erzählt die Gymnasiastin. „Ich konnte das noch nicht so gut einschätzen.“ Auch von ihrer Bronze-Platzierung wurde Bierbrauer im Ziel überrascht: „Ich wusste gar nichts!“