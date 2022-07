Leichtathletik : Rudi Fix' flotte 800-Meter-Läufer

Bad Kreuznach (teu) Fünf Starts, fünf Altersklassensiege, drei persönliche Bestzeiten, die Fahrt durch die Sommerhitze zum Läufernachmittag in Bad Kreuznach lohnte sich am vergangenen Samstag für die Mittelstreckler der LG Bernkastel-Wittlich.

Bei ihrem Jahresdebüt über 800 Meter verbesserten sich der 19-jährige Matthias Simon und der zwei Jahre jüngere Felix Simon (nicht verwandt) auf 2:01,61 Minuten und 2:09,18 Minuten und damit jeweils auf einen Platz unter den besten Fünf der Altersklassen U 20 und U 18 im Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR). Das gelang auch dem 15-jährigen Matey Yanchev, der die zwei Stadionrunden erstmals unter 2:20 Minuten in 2:19,09 Minuten bewältigte. Felix Simons zwölfjährige Schwester Maria und der gleichaltrige Jonas Teusch, die ebenfalls in der Trainingsgruppe von Rudi Fix beim LG-Mitgliedsverein PSV Wengerohr trainieren, schrammten in 2:48,31 Minuten und 2:29,63 Minuten nur knapp an ihren persönlichen Rekorden vorbei.