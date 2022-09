Grenzüberschreitender Lauf : Rund 200 Meldungen für deutsch-belgischen Lauf

Bleialf Der SC Bleialf organisiert zum 22. Mal den Volkslauf im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Der Halbmarathon führt ins Nachbarland hinein.

Wie bei allen Laufveranstaltungen nach zwei Corona-Jahren sind auch die Meldezahlen beim sogenannten Tunnellauf mit Eifel-Ardennen-Halbmarathon des SC Bleialf nicht überwältigend, aber die Organisatoren in der Schneifel scheinen einen weniger drastischen Rückgang gegenüber den Jahren vor der Pandemie zu erleben, als manch andere. Rund 200 Läufer haben sich bis Mittwochabend vorab eine Startnummer gesichert. 2019 erreichten 297 Läufer das Ziel. Noch am Samstag (3.9.) sind vor Ort an der Schule von Bleialf bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start Nachmeldungen möglich.