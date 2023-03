Talentförderung Sabotage bei Schullaufmeisterschaft

Nicht nur die Grundschüler waren schnell bei den Bernkastel-Wittlicher Schullaufmeisterschaften. Auch die Strolche, die am vergangenen Samstag die Laufstrecke im Stadtpark der Kreisstadt sabotierten, waren so flott, dass sie unerkannt entkamen. Im ersten von vier Rennen wurden Markierungshütchen derart umgestellt, dass ein Teil der jungen Läufer rund 100 Meter mehr rannten als vorgesehen. „Im Ziel wurde das so aufgefasst, dass wir keine Wertung erstellen können“, erklärt Organisationsleiter Jörg Klein. Bei den acht- und neunjährigen Jungen gab es deshalb weder Einzel- noch Mannschaftssieger. „Das tut uns leid! Kurz hatten wir überlegt, sie noch einmal laufen zu lassen“, erzählt Klein. Aber diese Belastung wollte man den Grundschülern dann doch nicht zumuten. Bei den übrigen Rennen sorgten Eltern und Großeltern dafür, dass an den neuralgischen Stellen keine Streckenmarkierungen mehr verändert wurden.