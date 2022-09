Leichtathletik : Zum Saisonabschluss noch einmal Bestzeit

Birkenfeld/Saarlouis Wittlicher Nachwuchsleichtathletin Mia Louisa Schmitz läuft 200-Meter-Bestzeit und gewinnt Vierkampf in Birkenfeld.

(teu) Zum Ende der Leichtathletik-Freiluftsaison hat Mia Louisa Schmitz im Duell mit ihrer ein Jahr jüngeren Schwester Mara Sophie die Familien-Rangfolge über 200 Meter wieder zurechtgerückt. In Saarlouis war die Gymnasiastin Ende vergangener Woche nach flotten 12,92 Sekunden über 100 Meter zum Auftakt über die doppelte Distanz in 26,53 Sekunden zwölf Hundertstel schneller, als ihre Schwester im Sommer. Am vergangenen Sonntag gewann Mia Louisa mit 2399 Punkten bei den offenen Kreismeisterschaften in Birkenfeld mit 2399 Punkten auch den Vierkampf der Unter-18-Jährigen vor Mara Sophie Schmitz (1994 Punkte). Trotz Gegenwind (2,3 Meter pro Sekunde) lief sie dabei 100 Meter in 12,85 Sekunden, was zeigt, dass die 16-Jährige, die wie ihre Schwester für die LG Idar-Oberstein startet, wieder da anknüpft, wo sie vor ihrer langwierigen Verletzung aufgehört hat.