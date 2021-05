Leichtathletik : Saisonstart mit der Weltmeisterin

Trainer Marc Kowalinski (links im Hintergrund) wird beim "Meeting der krummen Strecken" erstmals als Trainer beispielsweise Lotta Schlund vom PST Trier über 1000 Meter betreuen. Foto: Holger Teusch

Pliezhausen Einige Leichtathleten aus der Region können am zweiten Samstag im Mai (8.5.) erstmals in diesem Jahr testen, wie das monatelange Training angeschlagen hat. In Pliezhausen steigt auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo in die Saison ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Auf zum „Meeting der krummen Strecken“! Neun Jahre nach seinem letzten Auftritt als Sportler Läufermeeting im baden-württembergischen Pliezhausen kehrt Marc Kowalinski als Trainer ins Schönbuchstadion zurück. „Zu meiner Zeit hatten wir immer top Bedingungen“, erinnert sich der 42-Jährige vom Post-Sportverein Trier (PST) an das Sportfest. Auf die hofft Kowalinski nun auch für die Kaderathleten, die in Pliezhausen in die Saison starten dürfen. Am Samstag, 8. Mai stehen zum 30. Mal sonst seltener gelaufene, „krumme“ Strecken auf dem Programm.

Das verringert zum Saisonstart den Druck. Trotz der Einschränkungen sei das Training gut gelaufen, sagt Kowalinski. „Aber Training und Wettkampf sind halt zwei paar unterschiedliche Schuhe“, betont der ehemalige deutsche 1500-Meter-Vizemeister (2003).

Der Adrenalin-Spiegel dürfte angesichts der Besetzung des Pliezhausener Meetings trotzdem hoch sein. Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) ist der unbestrittene Star. Die Weitsprung-Weltmeisterin will über 150 Meter und 300 Meter die Spezialistinnen ärgern.

Über 1000 Meter sind die Zweit- und Drittplatzierte über 800 Meter der Deutschen Hallenmeisterschaften, Katharina Trost (München) und Majtie Kolberg (Ahrweiler) gemeldet. Das bedeutet starke Konkurrenz für PST-Läuferin Lotta Schlund, die mit ihrer zwei Jahre alten persönlichen Bestzeit von 2:57,12 Minuten anreist. Der Bezirksrekord von Dorothee Bormann von der LG Vulkaneifel (LGV) von 2:53,0 Minuten ist sogar 49 Tage älter als Kowalinski. Bei den Männern stehen Jakob Gieße (LGV/Bestzeit: 2:26,41) und der Jugendliche Constantin Fuchs (PST/2:44,84) zusammen mit dem ehemaligen Trierer Silvesterlauf-Sieger (2013) und deutschen 1500-Meter-Hallenrekordler Homiyu Tesfaye (Pfungstadt/2:17,56) in der Startliste. Über 2000 Meter Hindernis steigt mit Elena Burkard (Tübingen) die Trierer Silvesterlauf-Gewinnerin von 2018 ins Wettkampfgeschehen ein.